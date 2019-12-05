Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay'dan emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) açıklaması

Atalay, bir otelde düzenlenen Türk-İş'in 23. Olağan Genel Kurulunda, Konfederasyonlarının 67 yıldır Türkiye'nin çimentosu ve sigortası olduğunu ifade etti. Atalay, ""EYT konusunda bir yerden başlamak lazım" dedi.

Atalay, Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) konusuna da değinerek, "EYT konusunda bir yerden başlamak lazım, bir şeyler yapmak lazım. Sebebi şu; kayıt dışı istihdam oranı yüzde 35. Bunları kayıt içerisine almak lazım. Böylece vergi alınacak, sigorta ödenecek, örgütlülük artacak. 17 milyon çalışanın sadece 2 milyonu örgütlü. Ülkeyi yönetenlere, Meclis'e ve bize bu konuda sorumluluk düşüyor." diye konuştu.



Çalışma hayatında sorunların devam ettiğini ifade eden Atalay, ücretli çalışanların ocak ayında aldığı ücreti yüksek vergi dilimleri nedeniyle aralık ayında alamadığını vurguladı.



Soma'da 301 madencinin yaşamını yitirdiği maden faciasını anımsatan Atalay, iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle can kayıplarının yaşanmaya devam ettiğine dikkati çekti.

ulusal.com.tr