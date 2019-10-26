Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: PKK/PYD; ABD'nin İsrail'in kuklaları, maşaları! Bu kuklalara tonlarca para ve silah veriyorlar

Türkiye'nin dört bir yanından gelen vatansever gençler, Türkiye Gençlik Birliği'nin (TGB) Ankara'da düzenlediği Genişletilmiş Genel Yönetim Kurulu (GGYK) toplantısında bir araya geldi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, toplantıya katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Atalay, şunları söyledi:

"Türk-İş, 1 milyon 100 bin üyesi 400 sendikasıyla 68 senedir çalışma hayatında bulunan Türkiye'nin en büyük kurumlarından bir tanesidir. Sizler Türkiye'nin değişik illerinden okumak için gelen öğrencilersiniz. Okumak emeğin en önemli bölümlerinden birisidir.

Türk-İş'in temsil ettiği işçiler, Türkiye’dir! Türkiye yoksa ne sendika var ne parti var ne de iş var. Türkiye yoksa eğitim de yok, sağlık da yok, yaşamak da yok!

Bu ülke, toplumun tüm kesimleriyle bizim ülkemiz. ABD-İsrail ne diyorsa ben ona göre vazife alıyorum. Zırhlanıyorum! Biz burada 40 yıldır terörle mücadele ediyoruz. PKK/PYD; ABD'nin İsrail'in kuklaları, maşaları. Bu kuklalara tonlarca para ve silah veriyorlar.

Size ihtiyacımız var, milli inançlı gençliğe ihtiyacımız var. Bu ilke var oldukça ülkemiz iyi olacaktır."

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