Türk-iş, Hak-iş ve DİSK asgari ücret talebini açıkladı

2 bin 578 lirada mutabık kalındı, komisyona çağrı yapıldı. Uzlaşılamaması halindeyse eylem sürecini başlatma mesajı verildi.

2020 yılında geçerli olacak asgari ücreti belirlemek için Asgari Ücret Tespit Komisyonu son toplantısını önümüzdeki hafta yapacak.

Türk-İş bu yılki görüşmelerde 36 yıl sonra bir ilke imza atarak Hak-İş ve DİSK konfederasyonlarıyla ortak hareket etme kararı aldı. Önümüzdeki hafta yapılacak son görüşme öncesi 3 konfederasyon ortak açıklama yaptı. Açıklamada işçilerin beklentileri anlatıldı.

Türk-İş’in daha önce kırmızı çizgi ilan ettiği 2 bin 578 lira konusunda konfederasyonlar ortak karar aldı.

3 konfederasyonun imza koyduğu bildiride asgari üretin Asgari Geçim İndirimi hariç net olarak açıklanması talep edildi. Vergi, sosyal güvenlik kesintilerinin de net tutarın üzerine ilave edilmesi istendi.

Ortak bildiride asgari ücretliden vergi alınması da eleştirildi.

Toplantının ardından konfederasyon temsilcilerine "Anlaşma olmazsa eylem yapacak mısınız?" sorusu yöneltildi.

Asgari ücrete ilişkin bir açıklama da Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’dan geldi. "Jestimizi yaparız" dedi.



HABER: SEDA AKYÜZ KAMERA: UĞUR PİDECİ

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