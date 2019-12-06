Türk-İş: Kıdem tazminatına dokunmak genel grev nedenidir

Türk-İş Ankara toplanan 23. Olağan Genel Kurultayı’nda Kurultay divanı, kıdem tazminatına yönelik olumsuz bir adımın genel grev sayılmasına dönük önerisini 300 delegenin oyuna sunacak. İşçilerin oyuna sunulacak teklif metnine ise Ulusal Kanal ulaştı. Metinde, kıdem tazminatının 83 yıllık kazanım olduğu ve hiçbir şekilde bu haktan vazgeçilemeyeceği bir vurgulandı. İşte işçinin oyuna sunulacak o metin;