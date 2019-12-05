Türk-İş kongresinde tarihi an
Türk-İş 23. Olağan Genel Kurulu başladı. Genel Başkan Ergün Atalay konuşmasında iş cinayetlerinden EYT sorununa, vergi adaletsizliğinden KHK'lıların yüzde 4 zammına kadar birçok konuya değindi.
Gazeteci Tarık Tekgözli'nün aktardığına göre, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınacağına dair söz verildiğini ancak bugüne kadar bir kişinin alınmadığını söyledi. Atalay, bu konuda adım atılmasını istedi.
Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olumsuz bir şey yapılmaması çağrısında bulunarak , "Kıdem tazminatına bir şey olursa 2 saatte 1 milyonun üzerinde kişiyi toplarız" sözleriyle hükümeti uyardı.
Türk-İş kongresinde tarihi bir an... Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında uzun süredir devam eden küskünlük sona erdi.
Mustafa Türkel, Türk-İş'ten ayrılma yönünde genel yönetime verilen yetki kararını da kaldıracaklarını açıkladı.
ulusal.com.tr
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