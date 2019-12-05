Türk-İş kongresinde tarihi an

Gazeteci Tarık Tekgözli'nün aktardığına göre, Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, KİT'lerde çalışan taşeron işçilerinin kadroya alınacağına dair söz verildiğini ancak bugüne kadar bir kişinin alınmadığını söyledi. Atalay, bu konuda adım atılmasını istedi.

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kıdem tazminatıyla ilgili olumsuz bir şey yapılmaması çağrısında bulunarak , "Kıdem tazminatına bir şey olursa 2 saatte 1 milyonun üzerinde kişiyi toplarız" sözleriyle hükümeti uyardı.

Türk-İş kongresinde tarihi bir an... Tekgıda-İş Genel Başkanı Mustafa Türkel ile Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay arasında uzun süredir devam eden küskünlük sona erdi.

Mustafa Türkel, Türk-İş'ten ayrılma yönünde genel yönetime verilen yetki kararını da kaldıracaklarını açıkladı.

ulusal.com.tr