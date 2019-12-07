Türk-İş'te tek ses: Kırmızı çizgimizi savunacağız

Kıdem tazminatının kırmızı çizgi olduğu vurgulandı, genel grev kararı alındı.

İşçiler kazanılmış hiçbir hakkından bir milim geri atmama konusunda kararlı. Bu yöndeki mesajlar, Ankara'da toplanan Türk-İş'in 23’üncü Olağan Kurultayı’nda verildi.

5 Aralık'ta toplanan kurultayın ilk günü asgari ücret için belirlenen kırmızı çizgi bir kez daha deklare edildi. Ayrıca asgari ücret için Türk-İş 36 yıl sonra Hak-İş ve DİSK'in de görüşünü alarak masaya oturdu.

Kurultayın ikinci 6 Aralık'ta ise kıdem tazminatı konusunda kritik bir karar alındı.

Kurultayda “Kıdem tazminatına dokunmak genel grev nedenidir” yazılı önerge delegelerin oyuna sunuldu. Önerge oy birliğiyle kabul edildi.

Kabul edilen önergede kıdemin fona devredilmesi ya da süresinin azaltılmasına yönelik girişimlere yanıtın genel grev olacağı hatırlatıldı. Kırmızı çizgi ilan edilen kıdem tazminatının işçilerin 83 yıllık bir kazanımı olduğu belirtildi. Bu haktan hiçbir şekilde vazgeçilmeyeceği vurgulandı.

Öte yandan kurultayda sendika içi tartışmaların bir kenara bırakılması kararı da alındı. Bu kapsamda Türk-İş ve Tek Gıda-İş Sendikası arasındaki küskünlük giderildi. Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ve Tek Gıda-İş Başkanı Mustafa Türkel sahneye çıkarak işçilerin önünde el sıkıştı.

Türkel, Tek Gıda için aldıkları Türk-İş'ten ayrılma kararını da geri çekeceklerini açıkladı.

ulusal.com.tr