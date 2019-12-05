Türk kadını seçme ve seçilme hakkıyla öne geçti

Mustafa Kemal Atatürk, 5 Aralık 1934'te tüm dünyaya örnek bir karara imza attı ve seçim kanununda bir değişiklik yapıldı. Kadınlar en demokratik, doğal haklarına kavuştular.

Atatürk, kadınların siyasi hayatta seçme ve seçilme hakkı için harekete geçti. Her kadına 22 yaşında seçme, 30 yaşında seçilme hakkı verildi. Bu devrim diğer ülkelere örnek oldu.



Satı kadın olarak anılan Satı Çırpan, seçimlerde Meclise girdi ve Türkiye'nin ilk kadın milletvekili oldu. Ankara milletvekili olarak 1935-1939 yıllarında görev yapan Çırpan, seçilen 18 kadın arasında yer aldı.



Böylece Türkiye'de, birçok Avrupa ülkesinden çok daha önce kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmiş oldu.



1935'de yapılan seçimlerle 5.Dönem TBMM'de 18 kadın milletvekili yer alıyordu. %4.5 oranıyla temsiliyet vardı. 2019 yılında ise kadınların siyasette temsil oranı hala %17'ler düzeyinde ...

HABER: BERFİN BAKAY

KAMERA: ŞENGÜL DERİN

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