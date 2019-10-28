Türk Kızılayı'ndan özel film: Nasıl gitmem, vatan elden gidiyor evlat

Vatan uğruna canından vazgeçiş kararlılığı, seyri değişen savaş ve seyyar hastane... Tüm bunlar ve daha fazlası Türk Kızılayı tarafından hazırlanan kısa filmde yer aldı.

Film, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının yıl dönümü ve Kızılay Haftası'na özel hazırlandı. Filmde, Trablusgarp Savaşı döneminde Binbaşı olan ve yaralanan Mustafa Kemal Atatürk’ün Hilal-i Ahmer Hastanesi’ndeki tedavisi canlandırıldı.

Yönetmenliğini Uygar Kutlu'nun üstlendiği filmin müziğini besteci ve piyanist Anjelika Akbar, seslendirmesini ise Gürol Yılmaz yaptı.

Medya kuruluşlarının desteğiyle yayımlanması planlanan film 126 saniye olarak hazırlandı.

Filmin sonunda ise 1912'de Hilal-i Ahmer Hastanesi’nde tedavi olan Mustafa Kemal Atatürk'ün, yıllar sonra cemiyete "Kızılay" adını verdiği anlaşılıyor.

Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, filminin kolektif bir çalışmanın ürünü olduğunu söyledi.

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