Türk Milleti, 10 Kasım'da Atatürk'te birleşti

7'den 70'e Türk Milleti, 10 Kasım'da yine Ata'sına koştu. Ulusal Kanal Atatürk'te birleşen mücadele neferlerinin sesi oldu.



Emperyalist saldırılara karşı tek yürek olan Türkiye, kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'te birleşti.



Atatürk'ün ebedi istirahatgahı Anıtkabir ve hayata gözlerini yumduğu Dolmabahçe'ye ziyaretçi akını yaşandı, rekor katılım gerçekleşti. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar her iki adres de ziyaretçilerle doldu taştı. Giriş kapılarında saatlerce bitmeyen kuyruklar oluştu.



Türk gençliği de Ankara'da buluştu. Yurdun dört bir yanından yola çıkan on binlerce Türk genci, Ata'sına yürüdü. Yürüyüşte, sık sık cephede savaşan Mehmetçiğe asker selamı gönderildi. Cumhuriyetin ilelebet yaşatılacağı vurgulandı.

Yürüyüş sonunda ise Türk gençliği Anıtkabir'de Atatürk'ün huzuruna çıktı. On binlerce genç bu kez de Atatürk'ün huzurunda asker selamı verdi. Türkiye Gençlik Birliği'nin kararlılık mesajını bir tek Ulusal Kanal yayınladı.

Ata'sına koşan yüz binlerin sesini de Ulusal Kanal duyurdu. Diyarbakır'dan İzmir'e İstanbul'dan Giresun'a Atatürk'ü ziyarete gelen yurttaşlar duygularını Ulusal Kanal mikrofonuna anlattı.



Türk Devriminin öncü sesi Ulusal Kanal 10 Kasım Ana Haber bültenini de Atatürk'ün huzurunda sundu. Ana haber bülteni, Anıtkabir'e gelen yurttaşlar tarafından ilgiyle takip edildi.

ulusal.com.tr

