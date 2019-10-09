Türk Milleti tehditlere karşı birleşti

Türk Gençliği çuvallarla ABD elçiliğine dayandı. Üniversiteler ayağa kalktı. Emek cephesi tavır gösterdi.

Türkiye cephesi vatan savaşında mevzisini aldı. ABD Başkanı Donald Trump'ın tehditlerine toplumun her kesiminden tepki geldi. Amerikan-İsrail koridoruna müdahale edecek harekata peş peşe destek açıklamaları yapıldı.

Türkiye Gençlik Birliği üyeleri çuvallarla ABD Ankara Büyükelçiliği kapısının önüne yürüdü. Büyükelçilik kapısının önüne çuval fırlatan gençler, eylemin ardından basın açıklaması yaptı.



Açıklamayı Türkiye Gençlik Birliği Başkanı Yıldırım Gençer yaptı.

TGB üyeleri, Trump'a "mahvolursun" diye seslendi.

Tehditlere, üniversitelerden de tepkiler geldi. Ege üniversitesi Öğrenci Konseyi Başkanı Mehmet Tok, Türkiye'nin vatan bütünlüğü için yapılacak harekatta gençlik olarak görevlere hazır olduklarını vurguladı.

Atatürkçü Düşünce Topluluğu Temsilcisi Göksu Nacar, Türk Ordusuna bu mücadeleden zaferle çıkacağını belirtti.

Temel Bilimler Topluluğu Başkanı Muammer Helvacı da gençliğin Türk Milletine ve Ordusuna güvendiğini belirtti.

Trump'ın tehditlerine karşı Türk Ordusu'nun yapacağı harekata emek cephesinden de kuvvetli destek geldi.

Türkiye Kamu Sen Başkanı Önder Kahveci, ABD'yi kınadı.

Cumhuriyet Kadınları Derneği de tavrını açıkladı. Genel Başkan Yardımcısı Pınar Gül, Trump’a seslendi, Türk milleti birleştiği zaman karşısında kimseyi tanımaz dedi.



ulusal.com.tr