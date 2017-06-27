Dünya genelinde yapılan bir anket insanların ABD'yeolan bakışını ortaya koydu. Amerika'ya en az güvenen ülkelerden biri Türkiye oldu. Türk milletinin yüzde 89'u Amerikan Başkanı Donald Trump'a güvenmiyor.

Amerika'ya güven kalmadı. Türkler, Pew'in anketine göre Amerikan Başkanı Donald Trump'a güvenmiyor. Dünyanın en saygın araştırma merkezinin verdiği orana göre, Türk milletinin sadece yüzde 11'i Trump'a güvendiğini söyledi.



37 ülkede yapılan araştırmada Amerika hakkında olumlu görüşlere sahip olanların oranı ise aynı dönemde dünya çapında yüzde 64’ten yüzde 49’a geriledi.



Pew'un son kamuoyu yoklamasına göre yeni dönemde Amerika'nın uluslararası imajının en çok bozulduğu ülkeler İsveç, Hollanda ve Almanya oldu.



Sadece İsrail ve Rusya halkları Obama’ya kıyasla Trump'a daha çok güveniyor.



Türkiye'de ise çoğunluk ne Trump'a ne de Obama'ya güvendiğini söylüyor. Obama'ya güvenen Türklerin oranı yüzde 45 iken Trump'a güvendiğini söyleyenler yüzde 11 oldu. Yani Türk milletinin yüzde 89'u Amerika'ya güvenmiyor.



Trump'a güvensizliğin Türkiye'den daha yüksek olduğu ülkeler de var. Bunlar yüzde 5 ile Meksika, yüzde 7 ile İspanya, yüzde 9 ile Ürdün...



Genel olarak Amerikalılar hakkında kanaati olumsuz olan ülkeler ise Ürdün, Lübnan ve Türkiye...



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