Aydınlık'ın Türk mührü siliniyor haberi etkili oldu. Erzincan İl Genel Meclisi oy birliği ile Keşiş Dağı üzerindeki dev Atatürk portresini yenileme kararı aldı.

Aydınlık'ın Türk mührü siliniyor haberi etkili oldu. Erzincan İl Genel Meclisi oy birliği ile Keşiş Dağı üzerinden kente bakan dev Atatürk portresini yenileme kararı aldı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, "30 Ağustos yetişecek mi?" sorumuzu, "Yetişmesini istiyoruz" diye yanıtladı.



1982 yılında vatani görevini yaparken Ressam Mustafa Aydemir'in 3 bin askeri seferber ederek, Erzincan'a armağan ettiği dev Atatürk portresi bakımsızlıktan silinmek üzere. Aydınlık'ın 3 Ağustos'ta "Türk mührü siliniyor" başlığıyla gündeme getirdiği haber Erzincanlıları harekete geçirdi. İl Genel Meclisi Ağustos ayı toplantılarında portrenin bakımının yapılmasına oy birliğiyle karar verdi. Toplantıda, "1982 yılında Ressam Mustafa Aydemir tarafından yapılmış olan Atatürk portresi restorasyon işinin İl Özel İdaresi tarafından 2017 mali yılı gider bütçesinden karşılanarak ek yatırım programına alınarak yapılması" kararı alındı. İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Yaşar Felekoğlu, Aydınlık'a yaptığı açıklamada, "Portrenin bakım işlemleri için bir ekip oluşturuldu. İnceliyoruz. Mustafa Aydemir'le de temas halindeyiz" dedi. Felekoğlu, Aydınlık'ın "Yenileme çalışması 30 Ağustos Ulusal Egemenlik ve Zafer Bayramı'na yetişecek mi?" sorusunu da, "Yetişmesini istiyoruz" diye yanıtladı. Portrenin yenilenmesi için oluşturulan ekip dün dağda incelemelerde bulundu.



Erzincan'ın yetkilileri portrenin yenileme çalışmaları için Mustafa Aydemir'i kente davet etti. Aydemir'in, uzun süredir portreye bakım yapılmaması nedeniyle Erzincanlılara kırgın olduğu öğrenildi.



"Uzaydan görünen tek Türk" diye anılan eserin uzunluğu 176 metre. Atatürk’ün yüzünün kapladığı alan 7 bin 565 metrekare. Aydemir, eseri yaklaşık 3 bin askerin katılımıyla atık malzemelerden elde ettiği siyah ve beyaz boya kullanarak 30 günde tamamladığını Aydınlık'a anlatmıştı.



Özlem Konur Usta/ Aydınlık