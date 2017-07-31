TSK'nın Ayn el-Arab'a girdiği ve iki köye askeri güç konuşlandırdığı iddia edildi.

Terör örgütü PKK'ya ait sosyal medya hesapları ve yayın organları, TSK'nın dün akşam 21:30 sıralarında "Kobani" olarak bilinen Ayn el-Arab'a girdiğini iddia etti.



ASKERİ GÜÇ KONUŞLANDIRILDI İDDİASI

TSK'nın, terör örgütü PKK'nın Suriye kolu olan PYD'nin kontrolünde bulunan Ayn el-Arab'ın batısındaki Bobene ve Sifteke köylerine askeri güç konuşlandırdığı iddia edildi.



RESMİ AÇIKLAMA YAPILMADI

Söz konusu iddiayla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmazken, PYD'li Salih Müslim de iddiayı sosyal medya hesabından paylaştı.



Ayrıntılar gelecek...