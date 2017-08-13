Türk Silahlı Kuvvetleri devir teslime hazırlanıyor. Son Yüksek Askeri Şura'da alınan kararları doğrultusunda; Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında bayrak değişiminin 22-23 Ağustos'ta yapılması planlanıyor.

2 Ağustos'ta yapılan Yüksek Askeri Şura toplantısıyla Türk Silahlı Kuvvetleri'nde komuta kademesi değişti. FETÖ'cü darbe girişimi sonrasında yapılan ilk şurada, TSK'nın gelecek komuta kademesi şekillendi. Genelkurmay'da bayrak değişimi için de hazırlıklar tamalanmak üzere.



22-23 Ağustos'ta yeni göreve atanan komutanların, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri Komutanlıklarında devir teslim törenlerinin yapılması planlanıyor.



İlk törenin Deniz Kuvvetleri Komutanlığı karargahında yapılması bekleniyor. 22 Ağustos Salı günü yapılması öngörülen törenle Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu görevini, Koramiral Adnan Özbal'a bırakacak.



Aynı gün Hava Kuvvetleri Komutanlığındaki devir teslim olacak. Emekliye sevk edilen Orgeneral Abidin Ünal görevini, Orgeneral Hasan Küçükakyüz'e devredecek.



Kara Kuvvetleri Komutanlığına atanan Orgeneral Yaşar Güler'in ise 23 Ağustos Çarşamba günü görevi devralması planlanıyor. yapılması Kara Kuvvetleri Komutanlığı karargâhındaki törende Orgeneral Salih Zeki Çolak görevini Orgeneral Güler'e bırakacak.



Başbakan Binali Yıldırım'ın başkanlığında toplanan son YAŞ toplantısında, 6 general/amiral bir üst rütbeye, 61 albay ise general/amiralliğe terfi ederken, 8 generalin görev süreleri bir yıl, 168 albayın görev süreleri ise iki yıl uzatılmıştı.





ulusal.com.tr