Türkan Saylan'ın adını silme girişimi

FETÖ kumpası mağduru ve Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği eski genel başkanı Türkan Saylan'ın adı, Aydın'ın İncirliova ilçesindeki caddeden kaldırılmak istendi. İncirliova Belediyesi'nin Kasım ayı meclis toplantısında MHP'li meclis üyeleri Türkan Saylan Caddesi'nin isminin değişmesi için önerge verdi.



MHP'li üyeler, Türkan Saylan'ın ismini kaldırarak caddeye eski belediye başkanlarından Şerif Temel'in adının konulmasını önerdi. Ancak İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, öneriye karşı çıktı.



Başkan Kaya'nın tepkisi üzerine önerge gündeme alınmadı. Şerif Temel'in adının, doğup büyüdüğü Hal Caddesi'ne verilmesi önerisi oy birliğiyle kabul edildi.



Kaya, toplantıdan sonra açıklama yaptı. Başkan, "Türkan Saylan, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlılığı ile örnek bir cumhuriyet kadınıdır. Ülkemize hizmetleri büyüktür. Böyle bir değerin ismini asla sildirmem." ifadelerini kullandı.

ulusal.com.tr