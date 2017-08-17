Başbakan Binali Yıldırım’ın “sosyal medyada Türkçe kısırlaştırılıyor” sözlerinin ardından ilgili kurumlar harekete geçti. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Türk Dil Kurumu ile işbirliği halinde çalışma yapmaya hazırlanıyor. Türkiye Bilişim Derneği de bünyesinde “Özenli Türkçe Çalışma Grubu” oluşturdu.

Başbakan Binali Yıldırım, sosyal medyada Türkçenin kötü kullanılmasına bu sözlerle tepki göstermişti.



Yıldırım’ın sosyal medya diline yönelik bu tepkisi sonrası ilgili kurumlar harekete geçti.



Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK), Türk Dil Kurumu (TDK) ile işbirliği halinde bu konuda çalışma yapmaya hazırlanırken, Türkiye Bilişim Derneği (TBD) de bünyesinde “Özenli Türkçe Çalışma Grubu” oluşturdu.



“Özenli Türkçe Çalışma Grubu”, sosyal medyadan dile yerleşen yabancı terimler için Türkçe karşılıklar önerecek.



Dernek, bu yeni kelimelerin gençler arasında yaygınlaşması için de çalışma yapacak. Türkiye Bilişim Derneği, okullarda, seminerlerde, çalıştaylarda Türkçe bilişim terimlerinin tanıtılması için girişimlerde bulunacak.







ulusal.com.tr