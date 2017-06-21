Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş 28 Haziran’da yapılacak müzakere öncesi Kıbrıs’a gitti. KKTC Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Meclis Başkanı Sibel Siber ve Başbakan Hüseyin Özgürgün ile görüşen Türkeş “Türkiye olarak Kıbrıs Türk halkının uğradığı haksız izolasyonlardan bir an önce kurtulmasını arzu ediyoruz” dedi.

Cenevre’de çözülemeyen Kıbrıs sorunu 28 Haziran’da bir kez daha masaya yatırılıyor. Müzakereler öncesi diplomasi trafiği artıyor.



Kıbrıs’a son ziyareti Başbakan Yardımcısı Tuğrul Türkeş yaptı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde temaslarda bulunan Türkeş, ilk olarak Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı tarafından Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda kabul edildi.



Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Barış Burcu, Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay ve Başbakanlık Kıbrıs İşleri Başmüşaviri Tuğrul Biltekin'in hazır bulunduğu görüşmede, herhangi bir açıklama yapılmadı.



Türkeş daha sonra Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber'i makamında ziyaret etti. Başbakan Yardımcısı, Kıbrıs Türk halkının, izolasyonlardan kurtulmasını arzu ettiklerini söyledi.



Türkeş, KKTC’de bulunduğu sürede bazı temaslarda bulunacağını kaydetti. Müzakerelere ilişkin konuştu.



Müzakerelere değinen Meclis Başkanı Siber de olumsuz sonuç alınması halinde, objektif değerlendirme yapılması gerektiğine dikkat çekti.



Başbakan Yardımcısı Türkeş, görüşmenin ardından Başbakan Hüseyin Özgürgün ile de bir araya geldi.



ulusal.com.tr