"Türkiye Abhazya’yı Tanıyacak"

Vatan Partisi, Türkiye’nin Mavi Vatan’daki dostlarını arttırmak için Karadeniz açılımı yaptı. Vatan Partisi Lideri Dr. Doğu Perinçek liderliğindeki heyet, Abhazya Cumhuriyetinde bir dizi temasta bulundu. Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, Vatan Partisi Lideri Doğu Perinçek’i makamında kabul etti. Bir saat süren görüşmede Türkiye’nin Abhazya’yı tanıması için atılması gereken adımlar ele alındı.

Perinçek Abhazya Cumhurbaşkanı ile görüşmesinde “Karadeniz bizim ortak vatanımız tespitini” yaptı. Türkiye’nin Abhazya’yı tanıyacağını vurgulayan Perinçek şunları kaydetti: “Abhazya Türkiye tarafından resmen tanınmalı. Bunun koşulları var. Türkiye Atlantik’ten kopuyor. Avrasya’ya yerleşiyor. Hepimiz hem Türk hem Abhazız. Bu nedenle Türkiye Abhaz devletini tanıyacak. Abhazya aynı zamanda Türkiye ile Rusya arasında köprü görevini görüyor. Karadeniz bizim ortak vatanımız, Mavi Vatanımız. Denizlerden de vatandaşlık verilsin. Bu çalışmalara önderlik edelim. Atatürk önderliğinde kurtuluş savaşının birçok komutanı Abhaz kökenliydi. Abhazların cesaretini, dürüstlüklerini, özü sözü doğru mertliklerini biliyoruz. Bu nitelikleriyle tanınıyorlar.”

Köprü görevine hazırız

Abhazya Cumhurbaşkanı Raul Hacımba, görüşmede; “Türkiye’deki Abhaz toplumu iki ülke arasında köprü görevi görüyor. Tarihsel köklerle birbirimize bağlıyız. ‘Karadeniz bizim ortak vatanımız’ tespitine katılıyoruz.” ifadelerini kullandı. Ülkesinin bağımsızlık sürecine atıfta bulunan Hacımba, “Yeri geldiği zaman savaşırız, ancak biz irademizi barıştan yana koyuyoruz” dedi. Rusya ile iyi ilişikleri olduğunu belirten Hacımba, “kendi prensiplerimiz var” vurgusu yaptı. Türkiye’de güçlü bir yönetim olduğunu belirten Abhazya Cumhurbaşkanı, Türkiye ile Rusya arasındaki iyi ilişkilerden duydukları memnuniyeti de dile getirdi. Hacımba, “Burada köprü görevi yapmaya hazırız” dedi.

Perinçek Hacımba görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi. Toplantıda iki ülke arasında ekonomi, ticaret, turizm ve kültür alanlarında atılması gereken adımlar ayrıntılı bir şekilde ele alındı. Abhazya'nın Türkiye'de tanıtılması için özel çalışma yapılması kararı alındı.

Vatan Partisi heyeti, Abhayza Parlamentosu ziyareti ve ikili işbirliği anlaşmalarının imzalanmasının ardından yurda dönecek.