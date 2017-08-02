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Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri Bakanlığı, Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.

Türkiye Afganistan'daki terör saldırısını kınadı

Dışişleri BakanlığıAfganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camiye düzenlenen terör saldırısına ilişkin, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz." ifadesini kullandı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Herat şehrindeki bir camiye düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğinin ve yaralıların bulunduğunun derin bir üzüntüyle öğrenildiği vurgulandı.
Açıklamada, "Kutsal bir mekanı ve masum insanları hedef alan bu menfur terör saldırısını lanetliyoruz. Saldırıda hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifa, ölenlerin yakınlarına, Afganistan Hükümeti ve kardeş Afgan halkına başsağlığı diliyoruz." denildi.
Afganistan'ın batısındaki Herat kentinde bir camide art arda düzenlenen 2 saldırıda 20 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin de yaralandığı bildirilmişti.
Yetkililer, saldırganlardan birinin Cevadiye Camisi'nin girişinde üzerindeki bombayı patlatmasının ardından ikinci saldırganın da cami içine girerek rastgele ateş açmaya başladığını açıklamıştı.
Saldırının ardından caminin kullanılamaz hale geldiği belirtilmişti.

Etiketler; #dışişleri bakanlığı #Afganistan
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