Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin genişletilmesi anlaşmasını veto ettiği belirtildi. Merkel'in veto kararını çarşamba günü AB Komisyonu Başkanı Juncker'e de ilettiği ifade edildi.

Bir süredir gergin olan Türkiye - Almanya ilişkilerinde kriz yaratacak yeni bir gelişme yaşandı.



Almanya Başbakanı Angela Merkel'in Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği anlaşmasının genişletilmesini veto ettiği belirtildi.



Merkel'in Türkiye hakkındaki veto kararını çarşamba günü Berlin'de bir araya geldiği AB Komisyonu Başkanı Juncker'e de ilettiği kaydedildi.



Alman şansölyesinin görüşmede , Juncker'e “Alman hükümeti olarak mevcut koşullar altında önümüzdeki aylar içinde Gümrük Birliği müzakereleri için yetki vermeyeceğiz” dediği ifade edildi.



AB Komisyonu geçen yıl sonunda üye ülkelerden Türkiye'yle 1996 yılından beri mevcut Gümrük Birliği'ni genişletme müzakerelerine yetki vermelerini istemişti.



Gümrük Birliği'nin genişletilmesiyle tarım ürünleri, kömür ve çelik ürünlerinin gümrükten muaf tutularak, ticaret hacminin artırılması öngörülüyor.





ulusal.com.tr