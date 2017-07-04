Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında düzenlenen provokatif eylem nedeniyle Almanya'ya nota verdi. Eylemde Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartın üzerinde "diktatörlüğü öldür" yazıyordu.

Türkiye, Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında Almanya'da düzenlenen provokasyon eylemi nedeniyle Almanya Dışişleri Bakanlığına nota verdi.



Almanya'daki Federal Başbakanlık binası önünde Phlipp Ruch adlı sanatçı tarafından yapılan eylem, Türkiye ile Almanya arasındaki ilişkilerin daha da gerilmesine neden oldu. Türkiye, Almanya'ya bu eylem nedeniyle nota verdi.



Bu krize Başbakanlık binası önünde sergilenen araç ve üstündeki pankart neden oldu. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafının yer aldığı pankartta da "Bu arabayı kazanmak istiyor musun? o zaman diktatörlüğü öldür" yazıyordu. Pankartta Erdoğan yanıs sıra Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in de resimleri yer aldı.



Eylemi yapan "Siyasi Güzellik Merkezi" adlı kuruluş ve Philipp Ruch, daha önce yaptığı provokatif eylemleriyle tanınıyor. Oluşumun İstanbul'daki yasadışı broşür skandalından da sorumluğu olduğu biliniyor.



Bugün, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın G20 liderler zirvesine katılmak için gideceği Almanya'dan krizi tırmandıracak yeni bir karar daha çıkmıştı. Erdoğan'ın Türk vatandaşlara hitap etmesinin engellenmesinin ardından bu kez de video mesaj yoluyla konuşmasının yayınlanması yasaklandı.



ulusal.com.tr