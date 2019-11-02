Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu: Kıbrıs ana vatandır

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Prof. Dr. Metin Feyzioğlu, gazeteci Levent Kutay'ın BRT ekranlarında sunduğu 'Burası Önemli' isimli programa katılarak değerlendirmelerde bulundu.

Kıbrıs sorunu konusunda konuşan Fevzioğlu, "Ayrıntılarda boğulmayalım diyorum… Başkalarının tuzakları, planları içerisinde kaybolup gitmeyelim diyorum. Ben buradan, Bayrak Radyo ve Televizyonu'ndan Kıbrıs Türkü'ne seslenmek istiyorum. Kıbrıs meselesi Allah'ın izniyle çözülecektir. Bu mesele Rum'un meselesi olacaktır bundan sonra. Bizim meselemiz olmaktan çıkacaktır" dedi.

"KUTUNUN DIŞINA ÇIKALIM, ÇIK KUTUDAN!"

"İngiliz'in yaptığı ettiği bir sürü planın ceremesini çekiyoruz ama söylediği bir de söz vardır; 'kutunun dışına çıkalım' diye… Çık kutudan! Çıkınca göreceğiz. O kadar net ki durum…" diyen Feyzioğlu, Kıbrıs Rum tarafının, Kıbrıslı Türklerle eşit şartlarda yaşamayı reddettiğini belirterek, "Siz hangi federal devletin bir parçasının diğer parçasını tanımamasına rağmen birlikte yaşayabileceğini düşünüyorsunuz? Adam bizi eşit görmüyor, azınlık görüyor. Köşeye sıkıştırıyor" şeklinde konuştu.

"KIBRIS TÜRK HALKININ TAPUSUNA, GECELECEĞİNE GÜVENCESİ YOK"

Kıbrıs Rum tarafının, müzakerelerin uzamasından kazanç sağladığını savunarak, şöyle devam etti: "Kıbrıs Türkü halkı izolasyondan bıktı, işsizlikten bıktı, adada gelecek göremiyor… Yatırım yapmıyor, evini tamir etse evinin başına ne geleceğini bilmiyor. Tapusuna, geleceğine güvencesi yok. Uçakla, Avrupa'dan vatanına gelemiyor. Türkiye bunların karşısında diz çökmeyecektir. Kıbrıs Türkünün de atalarının yaptığı mücadeleyi, taşıdığı bayrağı yere düşürmeyecektir. Çözümsüzlük sadece Rum'a yarıyor. Elimizin altından gençlik kayıyor."

"ADAM, PEK DE LEHİMİZE OLMAYAN ANNAN PLANI'NI BİLE REDDETTİ"

"Kim kazanıyor bu lüzumsuz müzakere sürecinden? Rum tarafı" sözlerini tekrarlayan Türkiye Barolar Birliği Başkanı, "Adam, o pek de bizim lehimize olmayan Annan Planı'nı bile reddetti. Bunu reddeden Rumla sen ne konuşuyorsun ki? Çıkalım bu kutunun dışına. Bakalım Kıbrıs Türkü'nün haklı derdine" dedi.

"YAVRU VATAN DEMEYELİM, ANA VATAN DİYELİM"

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın "Barış Pınarı Harekatı"na ilişkin açıklamalarının ardından, sosyal medyada oluşan linç girişimine ilişkin de konuşan Feyzioğlu, şöyle konuştu:

"Türkiye'den de bazı kendini bilmezler, sosyal medyada abuk sabuk konuşmalar yaptılar. Bunların her biri hakkında tek tek dava açılması lazım. Bunlar Kıbrıs Türkü'nü rencide ettiği kadar, beni de rencide ediyor. Kıbrıs Türkü ile Anadolu Türkü bir parçadır. Her incitici söz bizi daha çok incidir. Tüm sözleri lanetliyorum, kınıyorum. Kimse söz söyleyemez. Şu lafa da karşıyım; yavru vatan demeyelim, ana vatan diyelim. Burası Türkiye'den gelenler için ana vatandır."

"RUM TARAFI, KIBRISLI TÜRKLERE 'SİZ KIBRISLISINIZ' DİYE ALGI OYUNU OYNUYOR"

KKTC'nin aktif katılımıyla, Türkiye'nin Kıbrıs stratejisini değişmesi gerektiğini kaydeden Türkiye Barolar Birliği Başkanı, "Kıbrıs Türkü'nün, kendi vatanında bir geleceği olduğunu ispatlamak lazım" dedi.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye şuanda emperyalist güçlere 'hadi oradan' deyip hidrokarbon arıyor. Yapamazsın denilen her şeyi yapıyor. Geçen ay Türkiye'de topladığımız dünyada yapılmış en büyük uluslararası Kıbrıs konferansının sonucu şöyle; seninle eşit şartlarda birleşmek istemeyenle birleşemezsin. Gafil olma. Gaflet, hıyanet gibi sonuç oluşturur. Rum ne yapmak istiyor? Azınlık olarak Kıbrıslı Türkleri kendine bağlamak istiyor. Algı operasyonuyla, sosyoloji bilimini kullanarak neyi dayatıyor buraya? Siz Kıbrıs Türkü değilsiniz, Kıbrıslısınız. Güney Kıbrıs'ın sokaklarına gidelim, Rum çocuklarına soralım; "Sen Kıbrıslı mısın, yoksa Helen misin?" kendi bebelerine Helen'im dedirtiyor, bizim geleceğimize, evlatlarımıza ise "sen Türk değilsin, seni asimile ediyorlar, seni işgal ediyorlar" diyorlar. Bizi işgal etmek isteyen Rum, sizi işgal ediyorlar diyor. Utanacak mıyım ben Türküm demekten? Kıbrıs Türküyüm demekten utanan, utanmazdır. Burası Kıbrıslı Türkün vatanıdır."

"ÜÇ KUTUPLU DÜNYA DÜZENİNE GEÇTİK; TÜRKİYE KIBRIS POLİTİKASINI DEĞİŞMELİ"

"Avrupa Birliği kendi işine baksın" diyen Türkiye Barolar Birliği Başkanı, Brexit sürecine işaret etti, Almanya Başbakanı Angela Merkel'in 'gitmek üzere' olduğuna, birliğin lidersiz kalacağına dikkat çekti, ABD Başkanı Donald Trump'ın AB'ye yönelik sözlerine vurgu yaptı ve "Dünya artık üç kutuplu düzene geçiyor, Türkiye, artık Kıbrıs politikasını değişmeli" dedi.

Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"KKTC ile Türkiye derhal masaya oturmalı. Mademki siyasi irade var, oturup ekonomik bir plan kurulmalı. Hayal edelim; Mesarya Ovası, Türkiye'den oluk oluk akan suyla sulansın, tarım yapılsın, dünyanın en mümbit topraklarına kavuşsun. Türkiye'de son derece kaliteli ziraat mühendislerimiz var. Gerekirse her köye bir ziraat mühendisi yerleştirelim. Sadece tarımla yetmez, diyelim ki ürünü aldık, hayvancılık sektörünü de geliştirmek lazım. Türkiye'den nakit parayla bu iş yürümez. Biz para veriyoruz diyen ukalaların da yüzüne çarpıyorum. Hayır efendim, sen şuana kadar gereğini yaptın. Para mı verdin? Peki, verdin, tabi ki vereceksin. Gavura mı veriyorsun? Senin öz parçana veriyorsun. Stratejiyi değişelim artık. Biz fabrika kuralım, tarımcılık yapsın köylümüz, hemen yanında fabrikalar olsun. Peki üretilen nereye gönderilsin? Türkiye'ye. KKTC'nin yıllık tarım üretimini Türkiye herhalde 1 ay sürmez tüketir. 15 gün ya sürer ya sürmez… Mersin gümrüğü rahatlamalı, KKTC için kolaylık sağlanmalı. İhracat ucuzlatılmalı. Neden Kıbrıs adası ilaç sanayinin, aşı sanayinin yeni merkezi olmasın? Türkiye'de geri kaldık bu konularda."

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