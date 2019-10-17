Türkiye Barolar Birliği'nde kurultay süreci başladı
Türkiye Barolar Birliği'nin 10 baronun çağrısının ardından yapacağı olağanüstü kurultayın seçimli olup olmayacağı tartışılıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere bazı barolar kurultayın seçimli yapılması için çağrıda bulundu. Ancak hukukçular Avukatlık Kanunu'nu dayanak göstererek kurultayın seçimli yapılmasının mümkün olmadığını belirtiyor
GÜNDEM 17.10.2019, 17:47 18.10.2019, 00:56
Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmasının ardından barolarda tartışma başlamıştı. Bazı barolar Feyzioğlu'na tepki göstererek olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.
Türkiye Barolar Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinin ardından 10 baro yönetimi imza verdi, TBB'de olağanüstü kurultay süreci resmen başladı. Yeni tartışma ise kurultayın seçimli olup olmayacağı.
Ulusal Kanal'a konuşan Avukat Nusret Senem, gerekli imzaların toplanmasının ardından yaşanacak süreci anlattı.
Senem, seçimli kurultay çağrısı yapan baroları da eleştirdi.
Nusret Senem, bazı barolara da önemli bir çağrı yaptı.
ulusal.com.tr
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