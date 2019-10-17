Türkiye Barolar Birliği'nde kurultay süreci başladı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun Adli Yıl Açılış Töreni'ne katılmasının ardından barolarda tartışma başlamıştı. Bazı barolar Feyzioğlu'na tepki göstererek olağanüstü kurultay çağrısı yapmıştı.

Türkiye Barolar Birliği'nin Barış Pınarı Harekatı'na destek vermesinin ardından 10 baro yönetimi imza verdi, TBB'de olağanüstü kurultay süreci resmen başladı. Yeni tartışma ise kurultayın seçimli olup olmayacağı.

Ulusal Kanal'a konuşan Avukat Nusret Senem, gerekli imzaların toplanmasının ardından yaşanacak süreci anlattı.

Senem, seçimli kurultay çağrısı yapan baroları da eleştirdi.

Nusret Senem, bazı barolara da önemli bir çağrı yaptı.

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