Türkiye Barolar Birliği yönetimine 24 barodan destek

Olağanüstü kurultay çağrısı yapan barolara ortak açıklamayla güçlü bir tepki geldi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu’nun Adli Yıl Açılışına katılmasının ardından barolarda tartışma başladı. Terörle mücadelede net tavır alan ve son olarak Barış Pınarı Harekatı'nı destekleyen Türkiye Barolar Birliği yönetimine HDP'ye yakın barolar tepki göstermişti.

Ankara, İstanbul ve İzmir baroları 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için hazırlanan ortak bildiriye imza atmayan 11 baro ile TBB’yi seçimli olağanüstü kurultaya çağırmıştı.

TBB’ye destek ise gecikmedi.

Erzurum, Erzincan, Elazığ, Kayseri, Sakarya Samsun'un da içinde yer aldığı 22 baro ortak yazılı bir açıklama yaptı. Olağanüstü kurultaya çağrıları reddedildi. Açıklamada bu girişimin TBB’ye zarar verdiğinin altı çizildi, “Genel kurul çağrısından vazgeçin” denildi.

Beş baro talebin yargı reformu sürecinde getirilmesine de dikkat çekti. TBB’nin avukatların sorunlarını çözmeye yönelik ciddi adımlar attığı hatırlatıldı. “Meslektaşlarımızın gündemini gereksiz yere işgal edeceği kanısındayız” ifadeleri kullanıldı.

ulusal.com.tr

