Hayvancılık sektöründe dışa bağımlılık artarken, sığır ithalatında dünya ikincisi ve Avrupa lideri Türkiye, 5 yıl aradan sonra tekrar saman ithal etmeye başladı. Bulgaristan'dan ithal edilen yaklaşık 4 bin ton saman İzmir Limanı'na geldi.

Türkiye beş yıl sonra saman ithal etmeye başladı. Bulgaristan'dan gelen ilk ithal saman İzmir Limanı'na geldi.



Saman ithalatı ağırlıklı olarak Bulgaristan'dan yapılıyor. Türkiye'deki saman piyasasını yakından izleyen Bulgar saman üreticileri tonu 40 dolar civarında olan samanı, Türkiye'nin yoğun talebi ile 60 doların üzerine çıkardı.



Bulgaristan'da kalitesine göre 50 ile 65 dolara alınan samanın tonu Türkiye'ye maliyeti 110-120 dolara geliyor.



İlk saman ithalatı yapan İzmir Kırmızı Et Üreticileri Birliği Başkanı Osman Civil, Türkiye'de saman fiyatının sezonununda arttığını belirtti. Civil, özellikle sonbahar ve kış aylarında fiyatın daha çok yükseleceği endişesiyle önlem olarak ithalat yapmaya karar verdik" dedi.



Kararın ardından ithal saman İzmir Limanı'na geldi.



Saman üretiminin azalması, bazı tüccarların stok yapması nedeniyle saman fiyatının sezon başında 25 kuruştan 50-60 kuruşa kadar çıkıyor. Bu fiyat kış aylarında 1 liraya kadar ulaşabiliyor.



Türkiye ilk kez 2012 yılında saman ithal etmişti.







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