Türkiye-Çin ilişkileri İstanbul'da tartışıldı

"Çin'i anlamak, Çin ile iş yapmak." TÜSİAD'ın Çin'e yönelik iş dünyasında farkındalık yaratmak için düzenlediği konferansların 5'incisi İstanbul'da gerçekleşti.

Toplantıya eski Almanya Cumhurbaşkanı Christian Wulff ve Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu Huang Songfeng de katıldı.

4 oturumda 30'un üzerinde katılımcı Çin'deki iş fırsatlarını ve ticari ilişkilerin gelişmesi için yapılması gerekenleri tartıştı.

Açılış konuşmasını yapan TÜSİAD Çin Ağı Başkanı Korhan Kurdoğlu, Çin pazarının Türk iş dünyası için sunduğu fırsatları anlattı. Çin'in sadece dünyanın fabrikası olmadığını aynı zamanda küresel bir Pazar olduğunun da altını çizdi.



Konferansı TÜSİAD ile birlikte düzenleyen İstanbul Okan Üniversitesi'nin Mütevelli Heyet Başkanı Bekir Okan da konferansta bir konuşma yaptı.

Okan, Türkiye'nin önemli bir jeopolitiğe sahip olması nedeniyle Kuşak ve Yol Girişimi'nde yer almasının elzem olduğunu kaydetti.



Çin Halk Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu Ticaret Konsolosu Huang Songfeng ise Türk ve Çin Milletlerinin birbirlerini doğru anlamasının önemine vurgu yaptı.



Toplantıda konuşan TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski (Simone Kaslovski) ise İpek Yolu'nun doğal parçası olan Türkiye'ye önemli fırsatlar sunduğunu söyledi. Kuşak ve Yol Girişimi'nin Türkiye için bir kaldıraç görevi göreceğini ifade etti.



Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı ise Türkiye ile Çin arasındaki ticari ilişkilerin değişmeye başladığını söyledi. Çin'in ciddi bir pazar olduğunun altını çizdi.



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