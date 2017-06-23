Türkiye'de, Bonzai kullanımı her geçen gün artıyor. Özellikle, gençleri hedef alan bu sinsi düşman, ölümlere de neden oluyor. Büyük şehirlerin göbeğinde onlarca insanın gözleri önünde çok sayıda gençten kimi baygınlık geçiriyor, kimi hareketsiz şekilde yatıyor. İşte son günlerde artan o ibretlik görüntüler.

Kimi kontrolden çıkıyor, kimi baygınlık geçiriyor, kimi de hareketsiz bir şekilde ya yatarak ya da ayakta kalıyor.



Son günlerde sıklıkla rastladığımız bu görüntülerin nedeni bir tür sentetik uyuşturucu madde olan "Bonzai"



Özellikle İstanbul gibi büyükşehirlerde önüne geçilemeyen uyuşturucu daha çok gençleri hedef alıyor.



Uyuşturucu yüzünden bedenleri geçici felç olan gençler bilinç dışı hareketler yapmaya başlıyor. Dahası her an ölümle burun buruna geliyorlar.



İhbarlar üzerine özellikle gümrüklerde denetimler arttırıldı. Son 6 ayda 329 milyon TL'lik uyuşturucu yakalandı.



Polisin yurt genelinde zehir tacirlerine yönelik yaptığı operasyonlarda ise çok sayıda uyuşturucu satıcısı tutuklandı.







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