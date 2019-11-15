Türkiye'de Instagram beğeni muamması! Instagram'da beğeni sayıları kalkıyor mu? Yeni özellikte dikkat çeken ayrıntı
Fotoğraf ve video paylaşım platformu Instagram'da beğeni sayılarının kaldırıldığı yönündeki haberler, vatandaşlarda merak uyandırdı. Yurttaşlar, Instagram'da beğeni kalkıyor mu, kalktı mı gibi araştırmalar yaparken haberin ayrıntılarını da merak ediyor. Türkiye'de belli kullanıcılarda beğeni sayıları gösterilmezken bazı kullanıcılarda beğeni sayılarının gösterilmeye devam edildiği öğrenildi. Yeni özellik ile dikkat çeken bir ayrıntı da gözden kaçmadı. İşte ayrıntılar
GÜNDEM 15.11.2019, 11:43 15.11.2019, 11:47
Sosyal medya platformu Instagram'da gündeme bomba gibi düşen bir değişiklik yapıldı.
Instagram, kimlerin hangi gönderiyi beğendiğini gösteren kısmın kaldırılmasının ardından bir yenilik daha yapıldı.
Instagram'da beğeni sayıları kaldırılıyor.
Instagram'da beğeni sayıları Türkiye'deki kullanıcıların bir kısmında kaldırılırken bir kısmında da gösterilmeye devam ediliyor.
Burada dikkat çeken ayrıntı ise beğenen kişilerin isimlerinin görülmesi. Instagram'da beğeni sayıları kaldırılıyor fakat beğenen kullanıcıların isimlerinin gösterilmesine devam ediliyor.
ulusal.com.tr
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