Türkiye'de Instagram beğeni muamması! Instagram'da beğeni sayıları kalkıyor mu? Yeni özellikte dikkat çeken ayrıntı

Sosyal medya platformu Instagram'da gündeme bomba gibi düşen bir değişiklik yapıldı.

Instagram, kimlerin hangi gönderiyi beğendiğini gösteren kısmın kaldırılmasının ardından bir yenilik daha yapıldı.

Instagram'da beğeni sayıları kaldırılıyor.

Instagram'da beğeni sayıları Türkiye'deki kullanıcıların bir kısmında kaldırılırken bir kısmında da gösterilmeye devam ediliyor.

Burada dikkat çeken ayrıntı ise beğenen kişilerin isimlerinin görülmesi. Instagram'da beğeni sayıları kaldırılıyor fakat beğenen kullanıcıların isimlerinin gösterilmesine devam ediliyor.

ulusal.com.tr