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Türkiye'den Almanya'da NATO Üssü reddi geldi

Alman milletvekillerinin İncirlik Üssü'nü ziyaret etmesini yasaklayan Ankara, Konya'daki üs için gelen talebi de kabul etmedi.

Türkiye'den Almanya'da NATO Üssü reddi geldi

İncirlik'teki üsten taşınma kararı alan Almanya'ya Türkiye'den bir daha geldi. Ankara, Alman milletvekillerinin Konya'daki NATO üssünü ziyaret etme talebini reddetti.

Alman Der Spiegel dergisi, milletvekillerinin Konya'daki Alman askerlerini 17 Temmuz'da ziyaret etmeyi planladığını bildirdi. Habere göre, Almanya Dışişleri Bakanlığı ziyarette bulunacak milletvekillerini telefonla bilgilendirdi.

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'nin İncirlik'teki ziyaretlere izin vermemesi sonucunda Almanya askerlerini çekme kararı almıştı.

Alman askerlerinin yeni adresi Ürdün'deki Muvaffak Salti Hava Üssü olacak. Suriye sınırına yakın Azrak'da bulunan Muvaffak Salti Hava Üssü Amman'a 150, Suriye sınırına ise 50 kilometre uzaklıkta bulunuyor. Terör örgütü IŞİD karşıtı koalisyondaki ABD ve Hollanda da aynı üssü kullanıyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #nato #Konya #almanya #türkiye
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