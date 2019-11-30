Türkiye'den BM'ye 'Doğu Akdeniz' mektubu! Ulusal Kanal, 13 Kasım'da gönderilen mektuba ulaştı

Yeni bir mektup gönderildi, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki kararlılığı vurgulandı.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılınç, "Mektupta adaların karasularının dışında deniz yetki alanı tanınması görüşündeki kararlılığın vurgulanması önemli" dedi.

Türkiye, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzaladığı muhtırayla Yunanistan ve Rum kesiminin planlarını engellemişti. Ankara, Doğu Akdeniz'deki hak ve menfaatlerini korumak için yeni bir adım daha attı.

Türkiye'nin, Libya ile imzalanan muhtıra öncesi, 13 Kasım 2019'da Birleşmiş Milletlere Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığına ilişkin mektup gönderdiği öğrenildi. Ulusal Kanal'ın diplomatik kaynaklardan edindiği bilgilere göre, mektubu BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirliğioğlu kaleme aldı.

BM Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta, Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de belirlediği kıta sahanlığının sınırları yer aldı. Diplomatik kaynaklar, kıta sahanlığının; Kıbrıs adasının batısından başlayıp bölgedeki adaların Akdeniz'e bakan cephelerindeki karasularına kadar uzandığını belirtiyor.

21. Yüzyıl Türkiye Enstitüsü Balkanlar ve Kıbrıs Araştırmaları Merkezi Başkanı Gözde Kılınç, "Adaların kıta sahanlığı ya da Münhasır Ekonomik Bölge tezimizi mektupta korumuşuz. Çünkü adaların Akdeniz cephesindeki karasularına kadar olan bölgede kıta sahanlığı olduğunu söylemiş mektup. Her zaman savunduklarımızın tekrarı. Ama deklare etmek önemli" ifadelerini kullandı.

HABER: GÜRKAN DEMİR

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