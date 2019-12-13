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Türkiye'den dünyaya mesaj

Türkiye'nin terörle mücadelesine ilişkin kısa bir film hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yayınlanan filmde PKK'nın gerçek yüzü anlatıldı. 8 dakikalık kayıtta terör zulmünden kaçarak Türkiye sığınan göçmenlerin tanıklıklarına yer veriliyor.

GÜNDEM 13.12.2019, 19:50
Türkiye'den dünyaya mesaj

Yüzlerinde yıllardır terörün acı izlerini taşıyorlar. 

Tanık oldukları şiddeti, baskıları, işkenceleri unutamıyorlar. Zihinlerine kazınan acıları da bu film ile kayıt altına alındı. 

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, PKK/YPG'nin gerçek yüzünü anlatan 8 dakikalık bir film hazırladı. 

Film, sosyal medya hesaplarından "Terör örgütünün gerçek yüzünü yakından bilen bu 6 tanığa kulak verin..." mesajıyla paylaşıldı. 

Filmdeki tanıklıklar Suriye'nin kuzeyindeki  Ayn el Arap'tan kaçarak Türkiye'ye sığınan göçmenlere ait. 

Tanıklar zorla dağa kaçırılan küçük yaştaki çocuklar gerçeğini, baskı altında kaybolan hayatları, yerine getirilmeyen sözleri bir bir anlattı. 

ulusal.com.tr

#İletişim Başkanlığı #pkk
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