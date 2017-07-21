İsrail, geçen haftadan bu yana abluka altında tuttuğu Mescid-i Aksa Camii'de bugün cemaate saldırdı.

Pazar günü caminin kapılarına konulan metal arama dedektörleriyle tırmanan gerilimde, bugün Cuma namazı çıkışında polis Filistinlilere müdahale etti. Uluslararası haber ajansları, çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.



Dışişleri Bakanlığı, bugünkü saldırının ardından yazılı açıklama yaptı:

Bugün Kudüs’te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.

İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür.

Müslümanların en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif’in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir.