Çok sayıda terörist öldürüldü
Çok sayıda terörist öldürüldü
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor
Bu tehlikeli madde Türkiye'den çıkıyor
Harun Kolçak'a son veda!
Harun Kolçak'a son veda!

Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!

İsrail, geçen haftadan bu yana abluka altında tuttuğu Mescid-i Aksa Camii'de bugün cemaate saldırdı.

Türkiye'den İsrail'e: Derhal kaldırılsın!

Pazar günü caminin kapılarına konulan metal arama dedektörleriyle tırmanan gerilimde, bugün Cuma namazı çıkışında polis Filistinlilere müdahale etti. Uluslararası haber ajansları, çok sayıda yaralı olduğunu bildiriyor.

Dışişleri Bakanlığı, bugünkü saldırının ardından yazılı açıklama yaptı:
Bugün Kudüs’te Harem-i Şerif'te bir kez daha Cuma namazının kılınamamasından; ayrıca  yaşanan olaylarda iki ölü ve onlarca yaralı olmasından derin üzüntü ve endişe duyuyoruz.
İsrail’in 1967’den bu yana işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs’teki Harem-i Şerif’in kutsiyetine ve tarihi statüsüne saygı göstermesi insani ve hukuki bir yükümlülüktür.
Müslümanların  en kutsal ibadethanelerinden biri olan Harem-i Şerif’in girişlerine konulan dedektörler dahil tüm kısıtlamaların derhal kaldırılması ve biran önce statükoya geri dönülmesi yönünde uluslararası toplumun yaptığı çağrılara İsrail'in kulak vermesi beklenmektedir. Sükûnetin sağlanabilmesi bakımından bu elzemdir.

Etiketler; #israil #mescid-i aksa
ULUSAL KANAL MOBİL UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Ulusal Kanal, 24 saat kesintisiz canlı yayın ve haberlerle
şimdi cebinizde

Android cihazlar için Google Play Store'dan
iOS cihazlar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

Önceki Haber
Büyükada tutuklamalarıyla ilgili son dakika kararı!
Sonraki Haber
Paulo Henrique yeniden Türkiye'de
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.