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Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşim yerlerinde ilave konut inşasına verdiği onayı kınadı.

Türkiye'den İsrail'e kınama

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in yasadışı yerleşim yerlerinde ilave konut inşasına verdiği onayı kınadı.

Bakanlık tarafından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in işgal altında tutmakta olduğu Doğu Kudüs'teki yasa dışı yerleşimlerde ilave bin 500 konutun inşasına ilişkin onay sürecini ilerletmesinin kınandığı belirtildi.

Açıklamada, "Bu tür gayrimeşru adımlar uluslararası hukukun temel ilkelerini ihlal ederek iki devletli çözüm zeminini zedelemektedir.​" ifadesi kullanıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #türkiye #israil
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