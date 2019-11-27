Türkiye'den NATO'ya YPG resti! İşte nedenleri

Türkiye NATO’da ABD’ye rest çekti. ABD YPG’yi Türkiye’ye tehdit olarak saymayınca Ankara, NATO’nun Rusya'ya karşı geliştirdiği Baltık Planını onaylamadı.

Haberi ilk olarak Reuters Haber Ajansı geçti. Ajans haberi dört üst düzey kaynağa dayandırdı.

Haberde Ankara’nın NATO elçisine Baltık Planı’na imza atmamasını söylediği aktarıldı. Elçinin toplantılarda ve özel konuşmalarda sert bir ton kullanmaya başladığı iddia edildi. Reuters, Türk elçinin NATO’dan YPG'yi resmen terör örgütü olarak tanımasını talep ettiğini öne sürdü.

Reuters’in haberinin ardından Anadolu Ajansı olayın perde arkasını yazdı.

NATO'nun biri Rusya'ya karşı Baltık ülkeleri için, biri de güneyden gelen tehditlere karşı Türkiye için iki güvenlik planı bulunuyor. Bu planlar NATO Konseyi tarafından onaylanarak iki yılda bir güncelleniyor ve yayımlanıyor.

Hazırlanan son güvenlik planında Türkiye'ye yönelik tehditlerin içinde YPG/PYD/PKK da yer aldı. Ancak ABD, onaylanmış plana itiraz etti. İtirazdan sonra birkaç ülke daha ABD'ye katıldı.

Söz konusu belge NATO Konseyi'nin onayına karşın henüz yayımlanmadı. Türk yetkililer de "Türkiye için hazırlanan plan yayımlanmadıysa ötekine de izin vermeyiz." diyerek, duruma tepki gösterdi.

Konunun çözülmesi için şu anda NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg çaba sarf ediyor. Diplomatik kaynaklar, Stoltenberg'in ortak bir dil bulmaya çalıştığını belirtiyor.

NATO’da planlar ve kararlar için üye 29 ülkenin tamamının onayı gerekiyor. Türkiye onay vermediği sürece NATO’nun Baltık ülkeleri ve Polonya’yı savunma planları uygulanmaya alınamıyor.

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