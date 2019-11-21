Türkiye'den Yunanistan'a "göçmen" tepkisi geldi.

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, Almanya’da bir gazeteye konuşmuştu. Yunan Başbakan, "Türkiye’nin mültecileri kullanarak baskı kurmaya çalıştığını" belirtmişti. "Yasa dışı geçişlere göz yumulduğunu" iddia etmesi ise bardağı taşırdı. Dışişleri'nden açıklama yapıldı.

Yunanistan’ın gerçekleri saptırdığını ifade eden Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Ülkemizin aldığı tedbirler sayesinde geçişler yüzde 94 oranında azalmıştır." dedi.

"Göç yükünü tek başımıza üstleniyoruz." ifadelerini kullanan Aksoy, Türkiye’nin 4 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığını vurguladı.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy, Yunan Hükümeti'ne çağrı yaparken destek Almanya'dan geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, 3 buçuk milyonun üzerinde sığınmacıya ev sahipliği yapan Türkiye'ye yeni mali yardım yapılabileceğine işaret etti. Merkel, mali yardıma hazır olduğunu söyledi.

Türkiye ile Avrupa Birliği arasında 2016 yılında varılan mülteci mutabakatında Türkiye'ye sığınmacılar için 6 milyar avro’luk yardım teminatı verilmişti. AB verilerine göre bu meblağın 5 milyar 600 milyon avrosu Türkiye'ye aktarıldı.

Mutabakat, Türkiye'nin sığınmacıların Yunan adalarına geçişini engellemesinin yanı sıra, sığınma başvurusu reddedilenlerin de Türkiye'ye geri gönderilmesini öngörüyor.



ulusal.com.tr