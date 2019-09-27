Türkiye depreme hazır mı? Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul şube temsilcileri konuyla ilgili açıklama yaptı. Uzmanlar önlemlerin alınmadığını vurguladı.

Yapılan ortak açıklama İstanbul'un depremle ilgili sınıfta kaldığını bir kez daha gözler önüne serdi.



Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İstanbul şube temsilcileri, kameraların karşısına geçti ve vatandaşı korkutan deprem hakkında bilgi verdi.



Alanında uzman olan konuşmacılar eksikliklere dikkat çekti.



Peki İstanbul'un depreme hazır mı?



Beklenen tehlikeler ve alınması gereken önlemler tek tek anlatıldı.



Uzmanlar, sosyal medyada dolaşan bilgilere de itibar edilmemesi gerektiği konusunda uyardı.



ulusal.com.tr