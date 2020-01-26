Türkiye, Elazığ için kenetlendi

Tokat'ta, valilik, belediye ve AFAD koordinesinde, depremzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kentteki iş insanları ve vatandaşların getirdiği malzemeler, Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan çadırda toplandı.

Tokat'ın Turhal ve Erbaa ilçelerinde de vatandaşlar, hazırladıkları gıda ve ihtiyaç malzemelerini belediyelere teslim etti. Malzemeler, kamyonlara yüklenerek depremzedelere ulaştırılmak üzere Elazığ'a gönderildi.

Çorum'da da afet bölgesi için gıda malzemeleri ve giyecekler hazırlandı. Belediyenin Gıda Bankasından tedarik edilen yağ, şeker, un, baklagil gibi yiyecek malzemelerinden oluşan koliler, Elazığ'a gönderildi. Ayrıca Çorum AFAD gönüllülerince Türk Kızılay'ına kan bağışında bulunuldu.

Kırklareli, Düzce ve yurdun birçok ilinde de Elazığ ve Malatya'daki depremzedeler için yardım kampanyaları düzenlendi.

Vatandaşlar, başta gıda, battaniye ve giyecek olmak üzere topladıkları malzemeleri, belediyelere teslim etti.

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