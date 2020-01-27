Türkiye Elazığ için tek yürek

Elazığ'da yaşanan depremin ardından Türk halkı depremzedelere yardım için tek yürek oldu. Niğde'de başlatılan kampanyada kısa süre içinde 32 bin lira ve 8 tır dolusu yardım malzemesi toplandı. Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir Türk halkına ve Niğdelilere teşekkür etti.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde de vatandaşlar yardım malzemelerini Turgutlu Belediyesi Etkinlik Merkezi önüne getirdi.

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, birlikteliğin önemini vurguladı.

Toplanan battaniye, yorgan, giysi, elektrikli ısıtıcı, gıda ve temizlik malzemeleri deprem bölgesine gönderildi. Adana ve Mersin' de de yardım kampanyaları başlatıldı. Toplanan yardım malzemeleri deprem bölgesine gönderildi.

Antalya'nın Kumluca ilçesinde başlatılan kampanyada toplanan 20 ton sebze ve meyve, deprem bölgesine gönderildi. Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, çiftçilerin, hal esnafının ve vatandaşların yardımıyla ilk tırın yola çıktığını, diğer tırların da yardımlar geldikçe gönderileceğini söyledi.

Edirne'de başlatılan kampanyada toplanan bir kamyon dolusu malzeme de Elazığ'a doğru yola çıktı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan yardımların devam edeceğini söyledi.

Türk halkının yardımlarının yanısıra AFAD depolarındaki yardım malzemeleri de ivedilikle deprem bölgesine ulaştırılıyor.

Afyonkarahisar Taşıyıcılar Kooperatifi bünyesindeki 18 tır, AFAD Bölge Lojistik Deposu'nda gün boyunca çadır ve battaniyeden oluşan yardım malzemelerini yükledi. 18 tırdan oluşan yardım filosu, Afyonkarahisar'dan deprem bölgesine doğru yola çıktı.

Afyonkarahisar, ilçe ve belde belediye başkanlıkları ve sivil toplum kuruluşlarının da İl AFAD Müdürlüğü koordinasyonunda yardım kampanyasına başladığı, hafta içerisinde gıda, ısınma ve giyeceklerden oluşan yardım malzemelerinin deprem bölgesine gönderileceği bildirildi.

AFAD'a bağlı Düzce Bölgesel Afet Lojistik Deposu'ndan yüklenen 4 bin 46 adet battaniye de bölgeye sevk edildi.

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