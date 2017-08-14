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Türkiye Gençlik Birliği'nden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyaret

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yeni Genel Başkanı Cem Dikmen, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret ett

Türkiye Gençlik Birliği'nden Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'a ziyaret

Türkiye Gençlik Birliği (TGB) yeni Genel Başkanı Cem Dikmen, Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ'ı ziyaret etti. Türkiye Gençlik Birliğinin kamplarını yakından takip ettiğini belirten Çığ, "Cenneti Yeryüzünde Yaratacak Kuşak"ın, TGB'nin her zaman yanında olduğunu ve en genç üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirterek TGB'nin Genel Başkanı Cem Dikmen'e yeni görevinde başarılar diledi.

Var olun, sağ olun TGB ve bütün Türk gençleri!

2 yıl önce TGB kamplarını ziyaret ettiğini ve o zaman TGB'li gençlerin  paylaşımcı, dayanışmacı  yaşamına hayran kaldığını belirten Çığ, gençlere "Sizi çok seviyorum. Türkiye Cumhuriyetinin çarpık gidişine “DUR” diyeceğinize, gerici eğitim sistemini düzeltebileceğinize inanıyorum. Umut sizlersiniz. Bu topraklar bu vatan sizlerin. Gençlik ne yapacaksa kendileri için yapacak. Onun için  bütün geçlerin TGB'ye katılmasını istiyorum" dedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #tgb #sümerolog #Muazzez İlmiye Çığ
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