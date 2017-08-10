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Türkiye Gençlik Vakfı, Atatürk lisesine girdi

Milli Eğitim Bakanlığı, İzmir'in köklü eğitim kurumlarından olan Atatürk Lisesi'nin dersliklerini Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis etti. Bu adıma lise mezunları, CHP ve Vatan Partisi tepki gösterdi

İzmir'deki Atatürk Lisesi,  Milli Eğitim kararıyla Türkiye Gençlik Vakfı'na tahsis edildi.

Medeniyetler ve Değerler Protokolü kapsamında okulun devredilmesi tepkilere neden oldu. 

Mezunların yaptığı eyleme CHP İzmir Milletvekilleri de destek verdi.

Atatürk lisesi, 120 yıllık geçmişe sahip. Burada okuyan öğrencilerin Çanakkale ve Kurtuluş Savaşlarına katıldığı biliniyor. 

Bir açıklama da Vatan Partisi'nden geldi. Vatan Partisi İzmir İl Başkanı Rıfat Mutlu, lisenin yasa dışı faaliyet için kullanıldığı söyledi.

Vatan Partisi konuyu yargıya taşıyacak.

Okulun devredildiği vakıfın yöneticileri arasında Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan da bulunuyor. 

HABER: BELMA YÜCEL
ulusal.com.tr

Etiketler; #TÜGVA #Atatürk Lisesi #izmir #türkiye gençlik vakfı
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