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Türkiye genelinde sela okundu

15 Temmuz gecesi hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu

Türkiye genelinde sela okundu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz hain darbe girişimine karşı verilen mücadelenin simgesi haline gelen selalar, bu gece 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Diyanet İşleri Başkanlığınca "Ezanları Susturan Darbelerden, Darbeleri Susturan Salalara" şiarıyla düzenlenen programlar çerçevesinde, hain darbe girişiminde millete ihanete karşı birlik ruhu aşılamak ve manevi bir güç sağlamak için okunan selalar, bu gece 00.13'te Türkiye genelinde 90 bin camide tekrar okundu.

Öte yandan bu gece cami ve minarelerin ışıkları sabah namazına kadar açık tutulacak.

Mahya asma imkanı bulunan camilerde, "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Birliğimiz Daim Olsun", "Şehitlerimize Rahmet Olsun, Kardeşliğimiz Daim Olsun", "Birliğimiz ve Kardeşliğimiz Daim Olsun" yazılı mahyalar asıldı.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye
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