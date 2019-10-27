Ülke genelinde gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur-5" uygulamasında 5 bin 621 noktada, 672 bin 876 kişinin bilgileri sorgulandı.

Genel asayiş ve kamu düzeninin sağlanması için yapılan uygulamada aranan bin 419 kişi yakalandı. Bin 113 kişi hakkında adli-idari işlem yapılırken, 119 kişi gözaltına alındı.

11'i çocuk olmak üzere 57 kayıp kişi bulundu.

Kontrol edilen 198 bin 585 araçtan 6 bin 786'sına işlem yapıldı, bin 518 araç trafikten men edildi.

Denetlenen 27 bin 165 umuma açık iş yerinden 234'üne işlem yapıldı, 14'ü kapatıldı.

Uygulamalarda ruhsatsız 22 tabanca, 20 av tüfeği, 20 kurusıkı tabanca, 8 gram kokain, 968 gram esrar, 6 gram eroin, 50 gram bonzai, 35 ecstasy, 6 bin 189 paket kaçak sigara ve bin 468 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.



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