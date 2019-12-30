Türkiye ile İran arasında dini işbirliği anlaşması imzalandı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ve İran İslami Kültür ve İletişim Kurum Başkanı Ebuzer İbrahimi Türkmen 26 Aralık'ta Ankara'da bir araya geldi.

Taraflar, İslam dünyasında devam eden problemlere değindi. "İslam ülkeleri arasında işbirliğine ve aşırıcılığa karşı mücadelenin önemine" dikkat çekti.

İmzalanan anlaşmaya dair Diyanet'in resmi internet sitesinde herhangi bir bilgiye yer verilmedi. Ayrıntılar İranlı medya organlarınca açıklandı. Press TV ve Fars News tarafından aktarılan bilgilere göre, Ebuzer İbrahimi Türkmen, anlaşmanın ayrıntılarını basınla paylaştı.

Türkmen, Türkiye ile İran arasında 18 maddelik anlaşmanın imzalandığını belirtti. Maddeler arasında; "Dini kitapların tercümesi ve yayınlanması" yer aldı. Ayrıca, Türkiye'deki ilahiyat fakültelerinde İranlı uzmanlar tarafından İslam fıkhı dersleri verilmesi maddesi öne çıktı.







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