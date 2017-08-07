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Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı
Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı

Türkiye ile İran arasında güvenlik konularında ortak çalışma yürütülmesine ilişkin mutabakat imzalandığı ortaya çıktı. Varılan mutabakata göre, iki ülke sınır güvenliğinin sağlanması, terörist eylemlerle mücadele, uyuşturucu, silah, alkol, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçün engellenmesi amacıyla işbirliği yapılacak

Türkiye ile İran güvenlikte işbirliği anlaşması imzaladı

Ankara ile Tahran arasında iki ülke güvenliği için önemli bir anlaşma imzalandığı ortaya çıktı.

Milliyet gazetesinden Tolga Şardan'ın haberine göre, yaklaşık iki hafta önce Türkiye ile İran arasında güvenlik konularında ortak çalışma yürütülmesine ilişkin mutabakat imzalandı.

Son olarak 2009 yılında iki ülke arasında güvenlik işbirliği konuları masaya yatırılmıştı. İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin geçen yıl Ankara'ya yaptığı ziyarette alınan karar gereğince de, iki hafta önce İran'la güvenlik işbirliğini yürütmekle görevli İçişleri Bakanlığı Müsteşarı Muharrem İnce, Tahran'a gitti.

Görüşmeler sonrası varılan mutabakata göre, iki ülke sınır güvenliğinin sağlanması, uyuşturucu, silah, alkol, insan kaçakçılığı ve yasa dışı göçün önlenmesi amacıyla işbirliği yapılacak.

Terör örgütlerinin mali gelirlerinin belirlenmesi ve engellenmesi için istihbarat paylaşımı yapılmasını içeren anlaşmaya göre, IŞİD ve PKK gibi terör örgütleriyle mücadelede ortak çalışmalar gündeme gelecek. Sınırlara her iki ülke de yeterli güvenlik gücü yerleştirecek.

Mutabakat kapsamında Türkiye, ülke sınırları içinde zarar gören İranlı kamyon sürücülerinin zararlarının ödenmesi ve güvenliklerinin sağlanmasına da sağlayacak.

İşbirliği çerçevesinde Tahran, üçüncü ülkelerin vizesini almak için aileleriyle birlikte Türkiye’ye gelen İranlı suçlularla mücadele konusunda Ankara’nın yardımını istedi.

ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #iran #ankara #ışid #pkk
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