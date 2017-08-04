Türkiye ile Katar, 6-7 Ağustos'ta ortak deniz tatbikatı yapacak. Tatbikat için Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, Hamed Limanı'na ulaştı. Fırkateyde 214 kişiden oluşan askeri birlik bulunuyor.

Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz devam ederken kritik bir tatbikat yapılacak.



Türkiye ve Katar ortak deniz tatbikatı düzenleyecek. Açıklama Katar Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Tarih, 6-7 Ağustos olarak belirlendi.



Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, pazartesi günü Hamed Limanı'na ulaşmıştı. Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi gemiyi ziyaret etti.



Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateynde teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos'ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi.



Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle limanda tatbikat için hazır bekliyor.





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