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Türkiye ile Katar, 6-7 Ağustos'ta ortak deniz tatbikatı yapacak

Türkiye ile Katar, 6-7 Ağustos'ta ortak deniz tatbikatı yapacak. Tatbikat için Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, Hamed Limanı'na ulaştı. Fırkateyde 214 kişiden oluşan askeri birlik bulunuyor.

Türkiye ile Katar, 6-7 Ağustos'ta ortak deniz tatbikatı yapacak

Katar ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz devam ederken kritik bir tatbikat yapılacak.

Türkiye ve Katar ortak deniz tatbikatı düzenleyecek. Açıklama Katar Savunma Bakanlığı'ndan geldi. Tarih, 6-7 Ağustos olarak belirlendi.

Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, pazartesi günü Hamed Limanı'na ulaşmıştı. Katar Emirlik Deniz Kuvvetleri Komutanı Tuğamiral Muhammed bin Nasır el-Muhennedi gemiyi ziyaret etti.

Muhennedi, Deniz Kurmay Albay Hasan Özyurt komutasındaki fırkateynde teknolojik donanım ve silahlanma ile ilgili bilgi aldı. Ziyarette, tatbikatın 6-7 Ağustos'ta yapılması konusunda koordinasyon sağlandığı belirtildi.

Türk Donanma Komutanlığına bağlı TCG Gökova Fırkateyni, 214 kişiden oluşan askeri birliğiyle limanda tatbikat için hazır bekliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #türkiye #katar
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