Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında tarihi anlaşma

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Al Sarraj ile Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi.

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında, "Güvenlik ve Askeri İşbirliği Mutabakat Muhtırası" ile iki ülkenin uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarının muhafazasını hedefleyen "Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası" imzalandı.

Söz konusu mutabakat muhtıralarıyla iki ülke ilişkilerinin ve iş birliğinin güçlendirmesinin hedeflendiği bildirildi.

Basına kapalı görüşme 2 saat 15 dakika sürmüş, görüşme sonrası Erdoğan ve beraberindeki heyet, Libya heyeti ile yemek yemişti.

ÖZBEY: TÜRKİYE'NİN LOZAN'DAN SONRAKİ EN BÜYÜK EGEMENLİK HAKKI KAZANIMIDIR

Emekli Tümamiral Mustafa Özbey imzalanan muhtıraları değerlendirdi.

Özbey, şunları ifade etti:

"Türkiye'nin Lozan'dan sonraki en büyük egemenlik hakkı kazanımıdır.

Şimdi bu anlaşmanın sahada uğrayacağı her türlü saldırıya karşı kararlılıkla koruma zamanıdır.

Bu tarihî andlaşmanın imzalanma aşamasına gelmesinde hem teorisini hem de diplomatik çabasını yöneten Denkom Kurbsk Dr. Tümamiral Cihat Yaycı'nın emeği büyüktür.

Ülkemiz için hayırlı olsun..."

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