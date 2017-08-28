İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri'nin Ankara ziyaretini değerlendirdi, "Türkiye-İran ilişkileri yeni bir aşamaya girdi". dedi. Ankara-Tahran arasındaki terörle mücadele konusunda anlaşma sağlandığını belirten Kasımi, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yakında Tahran'ı ziyaret edeceğini duyurdu

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri'nin Ankara ziyareti, iki ülke arasındaki buzları eritti. Askeri ve diplomatik ilişkilerde yeni bir sayfa açıldı.



İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Behram Kasımi, Bakıri'nin Ankara ziyaretini değerlendirdi. Kasımi; ziyaretin önemine dikkat çekti.



"İLİŞKİLERDE YENİ BİR AŞAMA: İnkılaptan bu tarafa iki ülke arasında bu seviyede yapılan bir ziyaret olması açısından önem arz etmekte ve bu ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerde yeni bir aşamanın başlangıcıdır. Bakıri’nin ziyareti ile iki ülke ilişkileri farklı bir alana geçti ve bu bağlamda iki ülke arasında ziyaretler olacaktır. Bu seferde; bölgede yaşanan değişmeler, askeri alanda işbirliği ve özellikle terörizmle ortak mücadele konularında anlaşma sağlandı. Bu seferle birlikte gelecekte iki ülke makamları arasında yapılacak toplantılarda ilişkilerimizi daha fazla geliştirebiliriz."



Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da yakın zamanda Tahran'ı ziyaret edeceğini söyledi.



Kasımi, ziyareti tarihi ve şartları kesinleştiğinde ilan edeceklerini duyurdu.



ulusal.com.tr