Türkiye karşıtı cephede panik

Yavuz sondaj gemisi ikmal çalışmalarını tamamlayarak Güzelyurt-1 lokasyonuna ulaştı. Sondaj için geri sayım başladı.

Güzelyurt-1 kuyusu, Türkiye'nin kıta sahanlığı içinde yer alıyor. Bu bölge Rumların sözde 7. parseliyle kesişiyor. Yavuz'un çalışma yapacağı mevkii, Yunanistan ve Rum kesiminde büyük panik yarattı.

Türkiye'nin bölgedeki çalışmaları karşısında Amerika'dan yardım isteyen Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Rum Yönetimi lideri Nikos Anastasiadis ile birlikte soluğu Mısır'da aldı.

İki isim "7. Yunan-Rum-Mısır Zirvesi” için Kahire'ye gitti. Mısır lideri Abdülfettah es Sisi ile yapılacak üçlü zirvenin ana gündemi ise Türkiye'nin Doğu Akdeniz'deki faaliyetleri.

Türkiye karşıtı zirvede, liderler ikili görüşmeler de yapacak. Ana gündemlerden biri ise Yavuz'un Rumların tek taraflı ilan ettiği söze 7. parselde yapacağı sondaj çalışması.

Yunan Başbakan konu ile ilgili Mısır'ın Al Ahram gazetesine de bir demeç verdi. Yavuzun sondaj bölgesinin bu güne kadarki en tahrik edici faaliyet olduğunu öne sürdü.

Geçtiğimiz günlerde Amerika Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Atina'da Yunan Başbakanı ile görüşmüş, Türkiye'nin faaliyetlerinin yasadışı olduğunu iddia ettmişti. Yunanistan da Amerika'dan Türkiye'nin faaliyetlerini engellemek için yardım istemişi.

ulusal.com.tr