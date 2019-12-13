Türkiye karşıtı faaliyetler yoğunlaştı

ABD Senatosu Ermeni karar tasarısını kabul etti.

Karar ile 1915 Ermeni olayları "soykırım" olarak tanındı.

Bu tasarı ve Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını isteyen tasarı 29 Ekim tarihinde Temsilciler Meclisi'nden geçmişti.

Sözde Ermeni Soykırımı'nı kabul eden tasarı Temsilciler Meclisi'nden Senato'ya gelmiş ancak oylanması üç kez Senatörler tarafından engellenmişti.

Bu kez ise hiçbir senatörün engellemediği karar tasarısı oylandı. Sözde soykırım tasarısı oybirliğiyle kabul edildi.

11 Aralık'ta da Türkiye'ye ve Türk yetkililere yaptırımlar öngören yasa tasarısı ABD Senatosu'nun Dış ilişkiler Komitesi "Türkiye'ye yaptırım" tasarısını kabul etmişti. Bu tasarının da yakında Senato Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

ulusal.com.tr