Türkiye karşıtı girişimler engelledi

Dünyanın gözü Doğu Akdeniz'de. Türkiye ve Libya işbirliği, Türkiye karşıtı politikalar izleyen ülkeleri şaşkına çevirdi. İki ülke arasındaki MEB sınırı, yıllardır süregelen planları tek kalemde bozdu.

Tarihi Mutabakat, Akdeniz'in piyonu Rum Kesimi'nin elini kolunu bağladı.

Emekli Koramiral Kadir Sağdıç, sıcak gelişmeleri Ulusal Kanal'a değerlendirdi.

Gözler bir yandan Türkiye'nin Akdeniz'deki bir diğer komşusu Mısır'da.

Türkiye ve Libya, Yunanistan'da dahi kafa karışıklığı yarattı.

Türkiye sahada ataklara devam ediyor. Üçüncü sondaj gemisi yolda.



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